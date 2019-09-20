بلجيكا – ارتكب حارس المرمى الألماني، توماس كامينسي، خطأ كارثيا خلال لقاء فريقه جينت البلجيكي وضيفه سانت إيتيان الفرنسي (3-2) الذي جمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وأعاد أحد مدافعي الفريق البلجيكي كرة إلى الوراء للحارس كامينسي، لكن الأخير فشل في ترويضها لتذهب إلى داخل الشباك في مشهد “كوميدي”.

وأعاد توماس كامينسي إلى الأذهان أخطاء مواطنه لوريس كاريوس “بطل نهائي دوري الأبطال 2018″، الذي بات موضعا للسخرية بسلسلة أخطائه الكارثية، لا سيما وأنه ارتكب هفوة جديد، في اليوم ذاته أمس الخميس، خلال مباراة فريقه بيشكتاش التركي ومضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (2-4)، ضمن البطولة نفسها.

ولحسن حظ توماس كامينسي (26 عاما)، أن فريقه كان متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد عندما سجل الهدف الثاني للضيوف، وحافظ على تقدمه (3-2).

ويدافع الحارس الألماني عن مرمى الفريق البلجيكي للموسم الثاني على التوالي، وتلقت شباكه 6 أهداف، خلال الموسم الجاري، في ست مباريات، حتى الآن.

المصدر: وكالات