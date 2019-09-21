ليبيا – قام آمر منطقة الكفرة العسكرية اللواء بالقاسم الابعج برفقته آمر فرع الاستخبارات العسكرية الكفرة وأعيان مكون التبو بالكفرة وبعض امراء الكتائب التابعات للمنطقة العسكرية بزيارة إلى واحة ربيانه.

زيارة اللواء الابعج جاءت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية لتفقد الوضع المعيشي والأمني لسكان المنطقه.

وكان في استقبال الابعج كل من آمر الكتيبة 178 مشاه تمركز ربيانة التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة ومدير مديرية أمن ربيانة وأعيان الواحة حيث استقبل استقبال كبير من سكان المنطقه القاطنين بهذه الواحة.

كما أكد سكان المنطقه وأعيانها كامل دعمهم للمؤسسه العسكرية بقيادة المشير خليفه حفتر.

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