إيران – فتح الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، معرضا يقول إنه للطائرات المسيرة المعادية من إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا والتي أسقطها خلال السنوات الماضية.

وأفادت الوكالات الإيرانية بأن المعرض الذي نظم في متحف الدفاع المقدس بطهران، وأطلق عليه اسم “صائد النسور”، افتتحه صباح السبت القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي.

وأوضحت التقارير أن المعرض يشمل 10 طائرات مسيرة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية “مقتنصة أو مستهدفة من قبل الحرس الثوري”.

ويضم المعرض طائرات مسيرة من طرازات “آر كيو 170″، و”سكن إيغل”، و”آيروسوند”، و”إم كيو 1″، و”هرمس 200″، و”آر كيو 11″، و”درزت هاوك”، و”فونيكس”، و”آر كيو 7″، وحطام درون آخر من نوع “إم كيو 9 سي”.

المصدر: فارس + تسنيم + مهر