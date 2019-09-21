ليبيا – أشاد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بالقيمة الكبيرة والخبرة في القضايا العربية والمعرفة الدقيقة بالساحة الليبية التي كانت تميز مبعوث الجامعة العربية الراحل صلاح الدين الجمالي.

الجهيناوي لفت خلال تأبين أقيم أمس بالخارجية التونسية إلى أن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي كان قد دعّم ترشح الفقيد لشغل منصب مبعوث خاص لجامعة الدول العربية في ليبيا لقيمته وخبرته في القضايا العربية ومعرفته الدقيقة بالساحة الليبية واعتباراً لمحورية الملف الليبي في أولويات الدبلوماسية التونسية.

وقال إن الفقيد قدم طيلة توليه هذا المنصب مبادرات ومقترحات قيمة لدعم دور الجامعة العربية في حل هذه الأزمة بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويعيد إليه الأمن والاستقرار.