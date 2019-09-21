ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي على أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس قد فشل فى تسويق وترويج الأكاذيب ونشر الإشاعات عن شركة البريقة في الشرق الليبي.

السعيدي أضاف في تصريح خاص لصحيفة المرصد بان صنع الله يدرك تمام الادراك ان شركة البريقة بالمنطقة الشرقية هي التي تزود كل المنطقة الشرقية والوسطى والجنوابية بالوقود لأكثر من 6 اشهر بعد قطع مستودعي مصراتة والزاوية تزويد فزان بالمحروقات.

وبشأن أزمة وقود الطيران أشار السعيدي لوجود أزمة ونقص فى الشرق ، مبيناً بأن هذا الاجراء متعمد لخلق نوع من فوضى فى الشرق الليبي وأن هذه التصرفات تعود لجماعة الاخوان وأفرادها.

واتهم معضو مجلس النواب صنع الله بالانتماء لجماعة الاخوان وأنه يسعى لإرباك المشهد الراهن ، مؤكداً بأن القوات المسلحة التي تؤمن حقول النفط لم تجد أي دعم من المؤسسة بل لاقت الافتراء والأكاذيب من طرف صنع الله.

واختتم السعيدي حديثه قائلاً :” الطيران المدني والعسكري يحتاج لوقود وليس لأكاذيب يا صنع الله أحترم عقول الناس لن ينفعك مستشاروك الانجليزي ولا جماعة الاخوان المفسدين فى ليبيا” ، مضيفاً بأن على صنع الله الاهتمام لمظاهر بيع الوقود على قارعة الطريق في مدينة الزاوية وبعض المدن الاخرى بدلاً من رمي التهم على القوات المسلحة.