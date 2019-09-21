ويلقي السيسي، بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، حيث يتناول رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة علي الساحة السياسية العالمية.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن السيسي سيتناول قضايا القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الاخيرة.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات علي هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتي المجالات.

وسيشارك السيسي أيضا في عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى، التي ستنعقد خلال الدورة الرابعة والسبعين بمشاركة قادة العالم، والتي تغطي عدد من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي.

وعلي صعيد العلاقات المصرية الأميركية، ذكر بسام راضي أنه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس المصري لمدينة نيويورك نشاطا ثنائياً مكثفاً، حيث من المنتظر أن يعقد عددا من اللقاءات الموسعة مع شخصيات ذات ثقل في المجتمع الأمريكي.

ويرتقب أن يلتقي السيسي قيادات من كبريات الشركات الأميركية العالمية، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والتي تسعي الي زيادة حجم أعمالها في مصر علي خلفية الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة حاليا في السوق المصري.