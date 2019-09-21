العراق.. مقتل 12 شخصًا بتفجير داخل حافلة في كربلاء

العراق.. مقتل 12 شخصًا بتفجير داخل حافلة في كربلاء

العراق – أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل 12 شخصا وإصابة 5 آخرين بجروح، جراء تفجير داخل حافلة في إحدى مداخل محافظة كربلاء جنوبي العراق.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب مساء الجمعة، تلقت الأناضول نسخة منه، إن دائرة صحة محافظة كربلاء، أوردت معلومات بأن الحادث أسفر عن مقتل 12 مواطناً، وإصابة 5 آخرين.

وذكر البيان أن الحادث ناجم عن انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل مركبة نوع “جمبي” قرب نقطة تفتيش رئيسية عند مدخل مدينة كربلاء.

وأفاد أن “الحادث أدى إلى احتراق أشخاص كانوا بداخلها”، فيما جرى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وصباح السبت، كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عن اعتقال منفذ التفجير.

وقال المكتب في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء يتابع ببالغ الأسى والاهتمام الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مركبة أجرة تقل مواطنين بين محافظتي بابل وكربلاء المقدسة”.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية سارعت بإلقاء القبض على الإرهابي المنفذ بتعاون الأهالي، متابعاً “نعزي أبناء شعبنا بهذا الحادث الآثم”.

من جهته، أدان رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، الهجوم.

وقال بارزاني في بيان ورد للأناضول، “أدين بأشد العبارات الانفجار الذي وقع في مدينة كربلاء، وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

الأناضول