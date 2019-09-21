ليبيا – قامت قوات الجيش بشن هجوم عنيف على المليشيات الإرهابية في محور صلاح الدين لتحريره وتطهيره من العصابات الارهابية والاجرامية.

الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري قال بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إنه تم اسناد الهجوم بغطاء جوي كثيف من قبل القوات الجوية والتي كبدت المليشيات خسائر لا تعد ولا تحصى في الأرواح والعتاد.

ونوّه المسماري إلى أن الهجوم لازال مستمر حتى مسح هذه المليشيات الإرهابية من الوجود وتطهير العاصمة من دنس هذه المليشيات والمرتزقة عبدة المال.

كما أشار إلى أن وتيرة العمليات مستمره وفق الخطط والمراحل التي وضعها القائد العام لتحرير طرابلس ونشر الأمان في جميع الأراضي الليبية والتخلص من جميع المليشيات الإرهابية.