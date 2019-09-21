فرنسا – افادت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، إنها تتوقع نمو الإضافات الجديدة في الطاقة المتجددة بنسبة 12 بالمئة في 2019.

وأشارت الوكالة ومقرها باريس في بيان أن وتيرة النمو المتوقعة في إضافات الطاقة المتجددة في العام الجاري “أسرع وتيرة منذ 2015، لتصل حوالي 200 جيجاواط ، معظمها بفضل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح”.

وفي 2018، أخفقت إضافات الطاقة المتجددة، للمرة الأولى منذ 2001، في التسارع على أساس سنوي، “ويعزى ذلك إلى حد كبير لتغيير سياسة الحكومة الصينية”، وفق البيان.

وشددت الوكالة ” هذا يبرز الدور الحاسم للحكومات في نشر مصادر الطاقة المتجددة والحاجة إلى تجنب التغييرات المفاجئة في السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى تقلب قوي في السوق”.

وتلعب مصادر الطاقة المتجددة دورًا رئيسيًا في الحد من الانبعاثات العالمية وتوفير وصول عالمي إلى طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة وحديثة.

ومؤخرا، توقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يرتفع الاستثمار العالمي في تشييد قدرات جديدة للطاقة المتجددة إلى 2.6 تريليون دولار بنهاية العقد الحالي، بما يزيد على ثلاثة أمثال الاستثمارات في العقد الماضي.

وكشف التقرير الأممي أن الصين بصدد أن تصبح أكبر بلد مستثمر على مدار العقد الحالي، حيث رصدت 758 مليار دولار بين 2010 ومنتصف 2019.

وخلال تلك الفترة، استثمرت أوروبا 698 مليار دولار في حين أنفقت الولايات المتحدة 356 مليار دولار، حسب التقرير الأممي.

الأناضول