ليبيا – أعلنت البحرية الليبية عن إنقاذ 493 مهاجر غير قانوني في 6 عمليات إنقاذ استثنائية وطارئة قامت بها القوات ضمن أعمالها الأمنية ومكافحة التهريب ومراقبة حركة القوارب.

المكتب الإعلامي التابع للقوات أوضح أن أول عمليات الإنقاذ كانت في 15 سبتمبر وتم خلالها إنقاذ 6 مهاجرين كانوا على متن ستة قوارب مطاطية كان على متنها 493 مهاجر غير قانوني من بينهم أطفال ونساء حيث كان موقع الإنقاذ شمال غرب وشمال شرق طرابلس.

وأشار إلى أن الزورق أوباري من القطاع الأوسط قام بعمليتي احداها تمت في 16سبتمبر والتي تم خلالها تم إنقاذ 96 مهاجر بينهم عدد 4 نساء وطفل واحد من جنسيات أفريقية وآسيوية كانوا على متن قارب مطاطي وذلك شمال الخمس.

كما أضاف أن الزورق فزان قام بثلاث عمليات إنقاذ شملت 83 مهاجر غير قانوني من الجنسية السودانية والمصرية شمال مدينة الخمس وأن العملية الأخرى تم فيها إنقاذ 104 مهاجر من بينهم 18 إمراة و3 أطفال كانوا على متن قارب مطاطي شمال شرق زوارة وحول العملية الأخيرة للإنقاذ فإنها تمت بواسطة الزورق تليل الذي قام بعملية إنقاذ واحدة شمال صبراتة.