وتسعى عطا الى تحقيق حلمها ورفع اسم العراق عالياً في لعبة التايكواندو من خلال المشاركة في البطولات والمحافل العالمية، إلا إن هناك بعض العقبات التي تقف في طريق تحقيق حلمها المنشود.

وقالت عطا إن “لعبة التايكواندو في العراق، تعاني الامرين لعدم وجود اتحاد للعبة بسبب الازمة المالية الخانقة منذ سنوات، بالتالي فإن مشاركاتي في البطولات الرسمية وغير الرسمية تكون على نفقتي الخاصة”.

واضافت عطا، “اردت المشاركة في بطولة العالم للتايكواندو التي ستنطلق في القاهرة خلال الايام المقبلة، لكن للاسف لن اتمكن من المشاركة بسبب عدم دفع الاتحاد العراقي لبدل الاشتراك في البطولة”.

واوضحت بالقول، “لا استطيع التوقف عن لعب التايكواندو، فهي اللعبة الاقرب الي كونها تشبه شيئاً من شخصيتي، واتمنى ان تولي الجهات المعنية، اهتماماً باتحاد اللعبة”.