مصر – مازالت الفنانة هنا شيحة تحيط نفسها بالغموض فيما تنشره على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي منذ طلاقها من الفنان أحمد فلوكس، ومازال الجمهور يربط كل ما تكتبه بالطلاق الذي تم بين النجمين منذ أشهر عدة.

ومؤخراً نشرت هنا عبر حسابها في “إنستغرام” صورة من أحدث مشاركاتها الدرامية بمسلسل “نصيبي وقسمتك 3” في حكاية “اتفضلوا في الصالون”، وعلقت على الصورة، قائلة: “الحب بالنسبة لي هو الحياة.. بس مش بعرف أتنازل”.

وانهالت التعليقات من جانب متابعيها، وعلق بعضهم قائلاً: “عشان الحب يكمل لازم تننازلي، اتنازلي وقت اللزوم، واضح إنك دلوعة”.

وأكد كثيرون أن ما كتبته إنما تقصد به التجربة الأخيرة التي مرت بها في زواجها وطلاقها من الفنان أحمد فلوكس، وأنها كان يجب أن تتنازل ولو قليلاً لكي تمر المحنة.

وسائل اعلام مصرية