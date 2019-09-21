ليبيا – منذ مطلع العام الجاري ، إنتهى مراجعوا ديوان المحاسبة في طرابلس من إعداد تقاريرهم لسنة 2018 كأساس لتقرير الديوان السنوي عن ذات العام الذي تأخر عن الصدور رغم دخول الشهر التاسع من سنة 2019 في سابقة لم تحدث على الأقل منذ عشرة سنوات فيما أصدرت هيئة الرقابة الادارية في البيضاء تقريرها السنوي وإن جاء متأخراً هو الآخر .

ومن المتعارف عليه أن لا يتأخر تقرير الديوان السنوي عن الصدور كل هذه الفترة من العام التالي حيث يصدر التقرير عادة مابين شهري مارس وأبريل من كل عام عن العام الذي سبقه فيما حاولت صحيفة المرصد الحصول على تعليق هاتفي من رئيس الديوان خالد شكشك مراراً وتكراراً لكنها لم تتمكن من الوصول له .

وكشف عدد من المراقبين والمراجعين ومصادر مسؤولة في الديوان تحدثت معهم المرصد في وقت سابق عن تسليمهم كافة أعمال تقاريرهم وهي أساس التقرير السنوي الرئيسي الذي تأخر صدوره حتى الآن لأسباب غير معلومة رغم جهوزيته منذ حوالي شهر .

وأكد هؤلاء بأن هذا التقرير سيكون الأثقل على الأطلاق منذ سنوات ويحوي مخالفات فادحة وحجم فساد وصفوه بالمخزي والمروع تورط فيه وزراء سابقون وحاليون بالمجلس الرئاسي محذرين من أي محاولة لإخفائه عمداً أو التلاعب به خدمة لأجندة سياسية بما يفقد الديوان ككيان صفة النزاهة والحياد .

كما يحوي التقرير مخالفات جسيمة لعدد من السفارات والقنصليات الليبية بالخارج يشغلها سفراء مقربون من المجلس الرئاسي وحكومته ومن بينها سفارة ليبيا في مصر وتركيا وإيطاليا وغيرها من سفارات بعثات العلاج إضافة لمخالفات إدارية وقانونية ثقيلة جداً .

ويحوي أيضاً وفقاً لذات المصادر مخالفات جسيمة للمجلس الرئاسي تتعلق بارتفاع نفقاته على السفر وخلافه إضافة لتخصيص المجلس ميزانية خاصة تخص ديوانه وأخرى تخص ديوان رئاسة الوزراء رغم أنهما يقومان بنفس العمل لذات الجهة وفوق هذا وذاك يحوي ملاحظات حول الاموال التي يجنيها المركزي والرئاسي من ضريبة بيع النقد الأجنبي .

ووفقاً لذات هذه المصادر لن تكون المجموعات المسلحة في مأمن وذلك فيما يتعلق بوزارة الداخلية وملف الإعتمادات المستندية وغيرها من المخالفات الفادحة والهدر المُفزع إضافة لمخالفات وزارة الدفاع التي يتولى مهامها فائز السراج منذ إقالته للمهدي البرغثي عقب مجزرة براك الشاطئ سنة 2017 .

يشار إلى أن السراج كان قد إلتقى مؤخراً برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمناقشة متابعة تسيير هذه المرحلة في ظل الحرب وإحتياجاتها وخاصة ملفات العلاج وما إلى ذلك وقد حضر الاجتماع وزير المالية فرج بومطاري كما هو الحال في الإجتماعات التي جرت طيلة الفترة الماضية .

فيما عبّر مسؤولون من الديوان تحدثت معهم المرصد عن مخاوفهم من تعرض شكشك لضغوط من قبل الرئاسي ومسلحيه وحزب العدالة والبناء الذي ينتمي له بهدف عرقلة صدور التقرير بدعوى أن الوقت غير مناسب لذلك وهو ما يتعارض مع مبادئ الشفافية في الدولة المدنية وحق المواطنة في المعرفة وشعار مكافحة الفساد ما يضع عمل الديوان كجهة رقابية مستقلة في خانة المتاجرة والتوظيف السياسي .

المرصد – خاص