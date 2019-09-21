ليبيا – عقب فشل محاولة التضييق عليها من قبل مصطفى صنع الله بقطع إمدادات الوقود عنها ، طالب لواء الصمود بقيادة المُعاقب دولياً صلاح بادي ، آمر المنطقة الغربية العسكرية بالوفاق أسامة جويلي بـ ” تحمّل مسؤولياته وبسرعة تجاه قاعدة الوطية الجوية ” .

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك طالب احميدة الجرو المتحدث الرسمي باسم اللواء بوضع حد لقاعدة الوطية الجوية غربي البلاد وبضرورة السيطرة عليها .

وأضاف المتحدث باسم لواء الصمود : ” على السيد أسامة جويلي تحمل مسؤولياته تجاه القاعدة لأنها شر لابد من إيقافه وهي من تقتل أبنائنا ” . وذلك على حد تعبره الذي أظهر من خلاله رغبة متجددة لدى بادي ومسلحيه في تحقيق ” الطموح المتعثر ” للسيطرة على القاعدة منذ عملية فجر ليبيا مابين عامي 2014 و 2015 .

وبغير بعيد عن الجرو ، قال جلال القبي وهو موظف في وزارة الثقافة مُقرب جداً من صلاح بادي ويعمل كناقل حربي للأخبار من المحاور أن قرار مهاجمة قاعدة الوطية الجوية في يد أسامة جويلي حصراً .

وكتب القبي وهو أيضاً من مصراتة أن قاعدة الوطية تضم 4 طائرات مقاتلة واخرى عمودية وأضاف : ” حول القاعدة مجموعة من المدن يوجد بها الرجال الاحرار الذين هم في انتظار الاشارة والدعم للهجوم ومسح القاعدة بمن فيها ” .

وأشار القبي في ختام منشوره ، أن قرار الهجوم فقط في يد ” اللواء ” أسامة الجويلي مطالباً إياه بالالتفات لهذه القاعدة دون غيرها بشكل عاجل غير آجل ، وذلك حسب تعبيره .

المرصد – متابعات