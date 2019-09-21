 لواء الصمود يوجّه مطالبة عاجلة لجويلي بشأن قاعدة الوطية – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – عقب فشل محاولة التضييق عليها من قبل مصطفى صنع الله بقطع إمدادات الوقود عنها ،  طالب لواء الصمود بقيادة المُعاقب دولياً صلاح بادي ، آمر المنطقة الغربية العسكرية بالوفاق أسامة جويلي بـ ” تحمّل مسؤولياته وبسرعة تجاه قاعدة الوطية الجوية  ” .

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك طالب احميدة الجرو المتحدث الرسمي باسم اللواء بوضع حد لقاعدة الوطية الجوية غربي البلاد وبضرورة السيطرة عليها .

احميدة الجرو المتحدث باسم لواء الصمود مع صلاح بادي

وأضاف المتحدث باسم لواء الصمود  : ” على السيد أسامة جويلي تحمل مسؤولياته تجاه القاعدة لأنها شر لابد من إيقافه وهي من تقتل أبنائنا ” . وذلك على حد تعبره الذي أظهر من خلاله رغبة متجددة لدى بادي ومسلحيه في تحقيق ” الطموح المتعثر ”  للسيطرة على القاعدة منذ عملية فجر ليبيا مابين عامي 2014 و 2015   .

منشور الجرو

وبغير بعيد عن الجرو ، قال جلال القبي وهو موظف في وزارة الثقافة مُقرب جداً من صلاح بادي ويعمل كناقل حربي للأخبار من المحاور أن قرار مهاجمة قاعدة الوطية الجوية في يد أسامة جويلي حصراً .

جلال القبي يسار الصورة مع رئيسه حسن ونيس رئيس هيئة الثقافة بالوفاق

وكتب القبي وهو  أيضاً من مصراتة أن قاعدة الوطية تضم 4 طائرات مقاتلة واخرى عمودية وأضاف : ” حول القاعدة مجموعة من المدن يوجد بها الرجال الاحرار الذين هم في انتظار الاشارة والدعم للهجوم ومسح القاعدة بمن فيها ” .

وأشار القبي في ختام منشوره ، أن قرار الهجوم فقط في يد ” اللواء ”  أسامة الجويلي مطالباً إياه بالالتفات لهذه القاعدة دون غيرها بشكل عاجل غير آجل ، وذلك حسب تعبيره .

المرصد – متابعات