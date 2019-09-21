لندن – كشفت نتائج دراسة جديدة إن استنشاق رائحة الليمون (الحامض) يجعل الإنسان يشعر أنه أكثر رشاقة وأن وزنه أخف. وتقترح الدراسة التي أجريت في جامعة لندن تاثر صورة الإنسان عن نفسه بنوع الرائحة التي يشمّها.

وتفيد نتائج الدراسة التي عُرضت مؤخراً في مؤتمر IFIP المتخصص في تفاعلات دماغ الإنسان مع الكومبيوتر، بأن الجسم يستجيب بطريقة مختلفة لرائحة الفانيلا، فهي تجعل الإنسان يشعر أنه ثقيل وأكثر حساسية.

وأظهر فريق البحث أدلة على أن صورة الإنسان عن نفسه تختلف حسب المنبهات التي يتعرّض لها، فتتحول من الإحساس بأنه أنحف إلى الشعور بأن وزنه قد زاد!

وكالات