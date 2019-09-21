مظاهرات “مليونية” من أجل المناخ في أنحاء العالم

مظاهرات “مليونية” من أجل المناخ في أنحاء العالم

ألمانيا – انطلقت مظاهرات مليونية، السبت، في 163 دولة، من أجل المناخ، وجهت مطالب إلى الحكومات باتخاذ إجراءات سريعة من أجل إنقاذ بيئة الكرة الأرضية.

وأفاد أحد المنسقين الدوليين للتظاهرات، التي نظمتها منظمة “350.org” لحماية الطبيعة، بأنه “جرت هناك أكثر من 5800 مظاهرة في 163 دولة”.

وتأتي المظاهرات من أجل لفت الانتباه للتغيّرات المناخية والاحتباس الحراري، استباقاً للقمة الأممية حول المناخ المزمع عقدها بنيويورك في 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح بيان صدر عن منظمي التظاهرات، أن “73 نقابة و820 منظمة مدنية أيدت المظاهرات، فيما انضمت 3 آلاف شركة و3700 موقع إلى التظاهرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.

وتجاوز العدد الإجمالي للمشاركين في تلك الفعاليات، 4 ملايين شخص، بحسب المصدر.

وأوضح البيان أن “40 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع في فرنسا و2600 شخص في أوكرانيا، و5 آلاف في جنوب إفريقيا، و10 آلاف في تركيا، و5 آلاف في اليابان، و430 ألف في أستراليا، و100 ألف في لندن و250 ألف في نيويورك، و1.4 مليون في ألمانيا”.

وتعود المبادرة حول إجراء التظاهرات من أجل المناخ إلى الطالبة السويدية غريتا تونبيرغ (16 عامًا)، التي بدأت العام الماضي المجيء إلى مبنى البرلمان السويدي بدلا من حضور دروسها وتوجيه دعوات إلى الساسة لاتخاذ خطوات في هذا المجال.

وأيد مواطنو العديد من بلدان العالم اقتراح غريتا حول تنظيم إضرابات ومظاهرات طلابية مماثلة كل يوم الجمعة، وتدريجيا تحولت حركة الإضرابات والتظاهرات “Friday For Future” إلى حركة عالمية.

الأناضول