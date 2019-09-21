ليبيا – إجتمع عبدالسلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمجلس النواب في مكتبه خلال اليومين الماضيين مع أعضاء حراك شباب درنة.

الإجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للهيئة مدى قيام القطاعات الخدمية بتنفيذ أعمالها وتقديم الخدمات للمواطنين وحل المشاكل والمختنقات بعد مرحلة الحرب التي شهدتها المدينة ضد التنظيمات الارهابية.

وتم مناقشة دور الحكومة والوزارات التابعة لها في إعادة أعمار المدينة حيث أكد الحاسي على أن درنة عانت الكثير.

ونوّه إلى أهمية أن تقوم الحكومة بالاهتمام بإعادة إعمار المدينة وحل مشاكل المواطن، مؤكداً على أن الهيئة ستقوم بمتابعة ملف إعادة الاعمار.