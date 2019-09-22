إسبانيا – سقط فريق أتلتيكو مدريد، امس في فخ التعادل السلبي مع ضيفه سيلتا فيغو في الجولة الخامسة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 10 نقاط في الوصافة بفارق الأهداف خلف إشبيلية، فيما ارتفع رصيد سيلتا فيغو إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

لم يتمكن لاعبو أتلتيكو مدريد من استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم والخروج بنقاط المباراة الثلاث.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

الأناضول