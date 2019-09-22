وذكرت رويترز أن صافي الدين العام ارتفع إلى 28.24 مليار دينار (39.8 مليار دولار) مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.

وأظهرت الإحصائيات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، الأحد، أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية يوليو الماضي بلغ 15.7 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.5 مليار دينار.

ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 90.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.