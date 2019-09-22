ليبيا – أصدر مجلس الدولة الإستشاري بياناً بوقت متأخر من مساء السبت بشأن ما أسماها ” التطورات العسكرية للعدوان على طرابلس ” مشيداً بالبطولات التي حققها الجيش الليبي والقوات المساندة له ” في إشارة منه لقوات العاقب دولياً صلاح بادي والمتحالفين على مشاركتها في معارك جنوب طرابلس السبت .

وقال الإستشاري أن ” هذا الجيش ” الذي يتحدث عنه نجح في ما أسماها ” صد محاولة التقدم الفاشلة الميليشيات حفتر اليوم السبت من محوري اليرموك والخلاطات ” مترحماً على القتلى الذين قضوا من قواتهم ” دفاعا عن العاصمة وأهلها ” .

وأضاف البيان بأن الإستشاري بزعامة الإخواني خالد المشري يشد على أيدي من أسماهم ” هؤلاء البواسل ” الذين قال بأنهم سطروا ملحمة في مواجهة تلك الميليشيات المدعومة – وفق معلومات مؤكدة – بالمرتزقة والمسنودة بالطيران الأجنبي ، في إشارة للقوات المسلحةز.

ودعا مجلس المشري في بيانه ، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى اتخاد ما أسماه ” موقف قوي ورادع، يتناسب مع حجم التضحيات ومستوى البطولات تجاه التدخلات السافرة للدول المتورطة في إراقة دماء الليبيين والانقلاب على العملية السياسية في البلاد، خلال مشاركته يوم الثلاثاء المقبل في جلسات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة “.

يشار إلى أن السراج كان قد وصل إلى لندن مساء الأربعاء قادماً من روما لقضاء بضعة أيام إجازة مع العائلة قبل أن يغادرهم متجهاً إلى نيويورك للمشاركة في إجتماعات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة .

المرصد – متابعات