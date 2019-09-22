وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان، الأحد، قائمة المحترفين الذين سيشاركون في معسكر “الفراعنة” المقبل، وهم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن (تريزيغيه) جناح أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حسن (كوكا) مهاجم سبورتنغ براغا البرتغالي.

كما ضمت القائمة محمد النني لاعب الارتكاز المعار إلى بشكتاش التركي، وأحمد حجازي مدافع وست برومتش الإنجليزي.

وبذلك يكون حسام البدري قد استبعد قائد المنتخب، مدافع أستون فيلا أحمد المحمدي، وعمرو وردة لاعب وسط لاريسا اليوناني، وعلي غزال الذي أصبح لاعبا حرا منذ أنهى ارتباطه مع فيرينسي البرتغالي، وسام مرسي لاعب ويغان الإنجليزي، وعمرو طارق لاعب أورلاندو سيتي.

وينطلق المعسكر المقبل لـمنتخب مصر في 7 أكتوبر، استعدادا لمواجهة كينيا يوم 11 نوفمبر، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لـكأس أمم أفريقيا 2021، المقررة في الكاميرون.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه بدأ اتصالاته لترتيب مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.

والخميس، وقع اختيار الاتحاد على البدري لقيادة منتخب “الفراعنة”، خلفا للمكسيكي خافيير أغيري الذي أقيل عقب الخروج المفاجئ من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا، على يد جنوب أفريقيا.