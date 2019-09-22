ونشر وزير الشباب والرياضة أحمد رياض عبر صفحته الرسمة على “فيسبوك”، “أبارك واهنئ تتويج العراق بلقب دورة غرب آسيا للألعاب البارالمبية بنسختها الثانية عقب تصدره لائحة الأوسمة بفارق كبير عن أقرب منافسيه”.

وأضاف، أن “العراق ورياضييه عودونا على التواجد في منصات التتويج ومنهم الأبطال الذهبيين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حققوا لقب الدورة الثانية لألعاب غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان من 15- 22 أيلول الجاري ليكرروا تتويجهم بلقب الدورة الأولى التي جرت في الإمارات 2017”.

وبين، أن “الإنجازات الكبيرة التي حققتها اللجنة البارالمبية العراقية ورياضيوها يحتم علينا إبداء الاهتمام بهم وتهيئة مستلزمات نجاحهم، مبارك للعراق هذا الانجاز الكبير ومبارك لأصحاب الأوسمة ومدربيهم والملاكات الطبية والإدارية واتحاداتهم المركزية”.