إيطاليا – أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو رغبته في منح كرة القدم النسائية مزيدا من الدعم، عبر إطلاق بطولة كأس العالم للأندية للسيدات وكذلك دوري عالمي لمنتخبات السيدات.

وقال إنفانتينو -اليوم الأحد في مؤتمر صحفي عقد في ميلانو- إن الفيفا سيستثمر مليار دولار في كرة القدم النسائية خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وأضاف أن إطلاق مونديال أندية للسيدات قد يأتي في 2020 أو2021، “لأنني لا أعتقد أننا بحاجة إلى وقت طويل لإطلاق أو تنظيم بطولة جديدة”.

وأشار إنفانتينو إلى أنه يعتبر هذه خطوة محورية، “لأنه لا يفترض بنا اعتقاد أنه يمكننا تطوير كرة القدم النسائية عبر المنتخبات فقط”.

وعن منتخبات كرة القدم للسيدات، قال رئيس الفيفا إن مونديال السيدات الذي أقيم أخيرا في فرنسا أظهر “أن ما نحتاجه هو إقامة بطولات (للسيدات) على أعلى المستويات”.

وكرر إنفانتينو إبداء رغبته في إطلاق دوري عالمي للمنتخبات، قائلا “سنقدمها (الفكرة) مرارا وتكرارا حتى تجري الموافقة عليها”.

وجاءت تصريحات إنفانتينو عشية حفل توزيع جوائز الفيفا، المقرر في دار أوبرا “لا سكالا” بمدينة ميلانو الإيطالية.

وكالات