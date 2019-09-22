مسقط – وصل وفد يمني رسمي، مساء السبت، إلى مدينة مسقط لإجراء مباحثات مع مسؤولين عمانيين حول آخر المستجدات في اليمن.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية اليمنية، الأحد، أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وصل مساء السبت العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة عمل رسمية تستغرق بضعة أيام.

وأضاف أن الزيارة جاءت بدعوة من القيادة العمانية، وذلك للتباحث ومناقشة الأوضاع وبحث السبل الممكنة لتحقيق السلام باليمن، مع مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

ويضم الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير النقل صالح الجبواني وعبدالعزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب.

وأعضاء الوفد الثلاثة سبق أن دعوا قبل أيام في بيان مشترك، إلى إنهاء دور الإمارات في التحالف العربي، بعد اتهام أبوظبي بأنها انحرفت عن أهداف التحالف.

وقبل أقل من شهر، سيطر انفصاليو المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي عدن وأبين (جنوب)، بدعم من طيران إماراتي استهدف مواقع للجيش اليمني؛ ما أسفر عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، حسب الدفاع اليمنية.

وأقرت الإمارات، عقب ذلك، بشن تلك الغارات، لكنها بررت ذلك بأنها استهدفت “مجموعات إرهابية مسلحة” ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن، وهي التبريرات التي رفضتها الحكومة اليمنية ووصفتها بـ”الزائفة”.

الأناضول