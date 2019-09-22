ابوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأحد، وهوت بورصة مصر بنحو حاد بسبب مخاوف المستثمرين من احتجاجات الجمعة الماضية؛ ما تسبب في تعليق التداولات لمدة 30 دقيقة، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى “الفجر” للاستشارات المالية: “كان هناك تفاوت في أداء الأسواق الإقليمية وخصوصا الخليجية، في ظل غياب واضح للمحفزات، وأيضا عدم وجود أية تطورات على الصعيد العالمي وخصوصا فيما يتعلق بأسعار النفط”.

وصعدت أسعار النفط بقوة في الأسبوع الماضي؛ نتيجة الهجوم الأخير على “أرامكو” الذي تسبب في تقليص الإنتاج السعودي بمقدار النصف، والإمدادات العالمية نحو 5 بالمئة.

وصعد خام برنت القياسي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.7 بالمئة، مسجلا أكبر مكاسبه أسبوعية منذ يناير/كانون الثاني، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 5.9 بالمئة، محققا أكبر مكاسبه منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف الشرشابي، في اتصال هاتفي: “بينما كان هناك هبوط حاد في سوق مصر وغير مبرر، في ظل المخاوف من احتجاجات الجمعة الماضية، لكن جاء هذا التراجع بضغط مبيعات عشوائية وغير مدروسة للأفراد، رغم مشتريات الأجانب والمؤسسات”.

ونزلت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 5.32 بالمئة إلى 13958 نقطة، وسط ضغوط بيعية للمؤسسات المحلية مقابل مشتريات قوية للمؤسسات الأجنبية والافراد العرب.

وهبطت بورصة مسقط بنسبة 0.67 بالمئة إلى 3965 نقطة، مع انخفاض أسهم “السوادي للطاقة” بنسبة 5.13 بالمئة و”الغاز الوطنية” بنسبة 4.4 بالمئة و”المتحدة للطاقة” بنحو 4 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.11 بالمئة إلى 2816 نقطة، مع تراجع أسهم “إعمار مولز” بنسبة 2.15 و”دبي للاستثمار” بنسبة 1.6 بالمئة و”إعمار العقارية” بنحو 1.44 بالمئة.

فيما نزلت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.04 بالمئة إلى 5122 نقطة، مع تراجع سهم “طاقة” بنسبة 5.07 بالمئة و”اتصالات” بنحو 0.48 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد المؤشر الأول بنسبة 2.91 بالمئة إلى 6185 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الرئيس بنحو 0.39 بالمئة إلى 4685 نقطة، بينما صعد المؤشر العام بنحو 2.23 بالمئة إلى 5676 نقطة.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 1.44 بالمئة إلى 1511 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 5.2 بالمئة و”المصرف الخليجي التجاري” بنسبة 4.2 بالمئة و”البحرين والكويت” بنسبة 0.2 بالمئة.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.46 بالمئة إلى 1825 نقطة، مع ارتفاع أسهم “جوبترول” بنسبة 3.2 بالمئة و”البوتاس العربية” بنسبة 2.1 بالمئة و”بنك المؤسسة العربية” بنسبة 1.2 بالمئة.

وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على ارتفاع مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.34 بالمئة إلى 7954 نقطة بدعم مكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والبتروكيماويات.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 2.91 بالمئة إلى 6185 نقطة.

البحرين: بنسبة 1.44 بالمئة إلى 1511 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.46 بالمئة إلى 1825 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.34 بالمئة إلى 7954 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 5.32 بالمئة إلى 13958 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.67 بالمئة إلى 3965 نقطة.

دبي: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 2816 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 5122 نقطة.

الأناضول