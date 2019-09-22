الإمارات العربية – كشفت بيانات رسمية، الأحد، عن تراجع إجمالي تحويلات العاملين بالإمارات إلى الخارج بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهرت البيانات الصادرة في تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي الإماراتي، أن التحويلات بلغت 42.55 مليار درهم (11.6 مليار دولار) في الفترة من إبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران الماضي.

كانت التحويلات بلغت 44.42 مليار درهم (12 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2018.

والإمارات، بحسب بيانات للبنك الدولي، هي ثالث أكبر مصدر للتحويلات النقدية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.

واستحوذ الهنود، وفق التقرير، على النسبة الأكبر من التحويلات بواقع 37.2 بالمئة من الإجمالي، ثم الباكستانيون بنحو 10.5 بالمئة والفلبينيون 7.2 بالمئة، والمصريون 6.3 بالمئة، والبريطانيون 3.8 بالمئة.

ويشكل الأجانب 83 بالمئة من سكان الإمارات، البالغ عددهم 9.5 ملايين نسمة تقريباً، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.

وفي 2018، زادت تحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات 2.9 بالمئة إلى 169.2 مليار درهم (46 مليار دولار) من 164.3 مليار درهم (44.7 مليار دولار) في 2017.

الأناضول