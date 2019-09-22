روسيا – فاز فريق تسيسكا موسكو على ضيفه كراسنودار (3-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة العاشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز الكرواتي نيكولا فلاشيتش هدفين لفريق العاصمة موسكو هما الأول والثالث، في الدقيقتين (32 من ضربة جزاء، و42)، وتخللهما هدف زميله المهاجم فيودر تشالوف سجله، عند الدقيقة 37.

ومن ثم سجل المهاجم السويدي، ماركوس بيرغ، هدفي الضيوف، في الدقيقتين (57 و61).

ورفع تسيسكا رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 22 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة في الدوري.

بينما تراجع كراسنودار إلى المركز الرابع، برصيد 20 نقطة.

المصدر: RT