ليبيا – استقبل رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان ارشانج تواديرا أمس السبت وفدا ليبياً رفيع المستوى متكونا من المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي ومدير عام شركة الاستثمارات الأفريقية بمقر الرئاسة بالعاصمة بانغي.

رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة خارجية الوفاق على أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية والوحيدة في ليبيا وحرص بلاده على توطيد العلاقات وتعزيز وتطوير التعاون معها بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين والبلدين.

كما شدد رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى حرصه على دعم وحماية الاستثمارات الليبية في بلاده بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة منها.

ومن جانبه سلم المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي للإتحاد الأفريقي رسالة خطية لرئيس جهورية أفريقيا الوسطى أكدت على عمق العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين.