ليبيا – اشار رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك في خطاب موجه لرئيس المجلس الرئاسي السراج ومؤسسة الاستثمار الليبية إلى القضية المرفوعة من نيفين حنا أمام القضاء المصري والتي صاحبها حجز تحفظي على اموتل المصرف الخارجي ببنك قناة السويس بقيمك 261 مليون دولار امريكي.

شكشك قال في خطابه بأن اجراء القضاء المصري اتسم بالاستعجال وان قرارات التنفيذ ذاتها تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة بجمهورية مصر العربية ، مبيناً بان اعتراضات محامي المصرف الخارجي كانت من المفترض أن توقف التنفيذ قانوناً .

وأضاف بأنه صدر عن محكمة النقض المصرية بشهر اغسطس الماضي تحرج الدائرة في نظر الدعوى على الرغم من وجود مذكرة برأي النيابة العامة لدى محكمة النقض والتي خلصت فيه الى طلب نقض الحكم المطعون فيه.

واعتبر رئيس ديوان المحاسبة بان استثمارات الدولة الليبية العديدة في مصر تتعرض لخطر التنفيذ عليها في ظل وجود احكام قضائية اخرى ضدها .