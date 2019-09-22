ليبيا – شهدت مدينة بنغازي اليوم السبت افتتاح مقر مصرف الوحدة فرع السوق بوسط مدينة بنغازي بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات د. عبدالسلام البدري ومُحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري .

كما حضر كذلك رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري ومدير عام مصرف الوحدة مرعي البرعصي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي عبدالمنعم السعيطي وعدد من المسؤولين والمختصين والعاملين بالمصرف .

وتجدر الإشارة إلى أن مقر المصرف كان واقعاً ضمن مناطق الاشتباكات مع الجماعات الإرهابية وقد تعرض للعديد من الأضرار قبل أن يعود لممارسة دوره في خدمة زبائنة والمُساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد في المدينة ، وفقاً للمجلس البلدي بنغازي .

وفي سياق متصل ، شارك الحبري وعميد بلدية بنغازي بوجواري مع مدير مصرف التجارة والتنمية جمال عبدالمالك في مراسم توقيع اوارق مصرف اسلامي فى بنغازي برأس مال و قدره نصف مليار دينار ليبي وأُختير له إسم ” مصرف التمويل الإسلامي .