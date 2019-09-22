إيران – أعلن الامين العام لغرفة التجارة الايرانية العراقية عن نمو صادرات السلع للعراق 13 بالمئة سعرا و 66 بالمئة حجما خلال فترة 21 آذار وحتى 21 آب 2019 قياسا بالفترة المناظرة 2018.

وأوضح حميد حسيني في تصريح له أن الصادرات الايرانية للعراق بلغت 10 ملايين طن بقيمة 3.907 مليار دولار ارتفاعا عن 6 ملايين طن بـ 3.439 مليار دولار المسجلة في 2018″.

وتوقع أمين غرفة التجارة المشتركة توقف الصادرات للعراق على وقع الازدحامات المرورية التي تشهدها الطرق خلال زيارة الاربعين.

وكالات