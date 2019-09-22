عداء كيني يفوز بالمركز الأول في سباق “بوينس آيرس” الدولي

عداء كيني يفوز بالمركز الأول في سباق “بوينس آيرس” الدولي

بوينس آيرس – فاز العداء الكيني أفانس شيبت، بالمركز الأول في سباق “بوينوس آيرز” الدولي الذي استضافته العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

السباق الذي يعد الأهم من نوعه في أمريكا الجنوبية، حضر نسخته الـ 35 لهذا العام، أكثر من 10 آلاف شخص.

وقطع الكيني “شيبت” مسافة 42 كيلو متر خلال ساعتين و5 دقائق وثانيتين، ليكون بذلك أسرع رياضي في تاريخ سباق “بوينوس آيرز” الدولي، يقطع المسافة المذكورة في هذه الفترة الزمنية.

كما فاز مواطنه ريبن كيبوب، بالمركز الثاني في السباق المذكور، حيث قطع المسافة نفسها خلال ساعتين و5 دقائق و20 ثانية، فيما قطع الكيني دانييل كيبت، الفائز بالمركز الثالث، مسافة السباق خلال ساعتين و6 دقائق و53 ثانية.

الأناضول