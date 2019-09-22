اليمن – رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بمبادرة السلام لجماعة “أنصار الله” الحوثية القاضية بوقف استهداف السعودية، آملا في إسهام هذه الفرصة في الحد من أعمال العنف.

وقالت البعثة الأممية في بيان أصدرته مساء امس السبت، إن غريفيث “يرحب بالمبادرة التي أعلنها أنصار الله في 20 سبتمبر، بشأن وقف الأعمال العدائية العسكرية ضد المملكة العربية السعودية، كما يرحب بالتعبير عن المزيد من الانفتاح تجاه تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والرغبة في حل سياسي لإنهاء الصراع”.

وشدد غريفيث، حسب البيان، “على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة وإحراز تقدم في الخطوات اللازمة للحد من العنف والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد”.

واعتبر المبعوث الأممي أن تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقتها جماعة “أنصار الله” “بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية حول الإرادة لإنهاء الحرب”.

وأضاف البيان أن غريفيث كرر “دعوته لجميع الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي، وضبط النفس، وتجنيب اليمن الانجرار إلى توترات إقليمية، لما فيه صالح الشعب اليمني”.

وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في العاصمة اليمنية صنعاء، التابع للحوثيين، مهدي المشاط، إطلاق مبادرة سلام تشمل وقف أي هجمات على السعودية، داعيا إياها إلى الرد بالمثل على هذا الإجراء.

ولم تصدر السعودية أي رد حتى الآن على هذه المبادرة، مكتفية بتجديد اتهاماتها لإيران بدعم الإرهاب في الشرق الأوسط، بينما هدد زعيم جماعة “أنصار الله”، عبد الملك الحوثي، بتكثيف الهجمات في عمق المملكة بلا خطوط حمراء حال استمرار “العدوان” على اليمن.

المصدر: RT