انجلترا – اوضح وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، إن بريطانيا تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة “أرامكو” السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية.

وقال وزير الخارجية إن بلاده ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد “أوسع وأكثر فعالية” على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية الأسبوع الماضي.

وأشار راب على “تويتر” أنه تحدث مع نظرائه السعوديين والألمان والفرنسيين والأمريكيين الاثنين الماضي في هذا الشأن.

وقال التحالف العربي الذي تقوده السعودية إن الهجوم الذي تسبب في خفض إنتاج النفط إلى النصف وألحق أضرارا بأكبر مصنع في العالم لمعالجة الخام، نفذ بأسلحة إيرانية.

من جانبها نفت إيران هذه الاتهامات وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة “أرامكو” السعودية.

المصدر: رويترز