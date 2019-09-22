انجلترا – خرج فريق ليفربول بفوز مثير من ملعب مضيفه تشيلسي (2-1) في المباراة التي جنعتهما، اليوم الأحد، وذلك في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القد.

وأحرز المدافع، ترينت ألكسندر أرنولد، هدف التقدم “للريدز” مبكرا، في الدقيقة 14، من تسديدة قوية لا تصد ولا ترد من حدود منطقة الجزاء، في المقص الأيمن.

وضاعف النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو النتيجة للضيوف، في الدقيقة 30، بتسديدة رأسية بعد تمريرة من ضربة حرة من الجهة اليسرى.

وقلص الفرنسي نغولو كانتي، لاعب خط وسط تشيلسي، الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 71، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى، بعد مجهود فردي كبير، على ملعب “ستامفورد بريدج” في العاصمة لندن.

المصدر: RT