وقالت الوزارة في بيان لها ان وزير المالية فؤاد حسين التقى، اليوم، رئيس مجلس إدارة سيتك بانكً السيد جانك زمنك”، مبينة ان “اللقاء تم بحضور وزيري النقل والكهرباء ومحافظي بغداد والبصرة وكربلاء و واسط وديالى والأنبار وميسان ومحافظي أربيل والسليمانية ودهوك وواسط وذي قار”.

واضافت، أنه “تم استعراض الإجراءات التي سيقوم بها الجانبين من اجل استكمال التهيئة المصرفية للخطوة الثانية مابعد فتح الحسابات من اجل البدء بتمويل المشاريع والتي ستركز على مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية وشبكات السكك الداخلية والخارجية”.