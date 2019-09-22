هونغ كونغ – أعلنت هونغ كونغ فرض قيود جديدة على السفر بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، قبل أحدث حلقة من سلسلة الاحتجاجات مزمع القيام بها وتستهدف المطار، بعد ليلة شهدت اشتباكات عنيفة.

وقالت هيئة المطار إنه لن يُسمح لأحد بركوب قطار المطار السريع إلا من وسط مدينة هونغ كونغ، وليس من شبه جزيرة كولون. وأضافت أنه لن يُسمح لأحد بدخول المحطة إلا لمن يحمل تذكرة سفر.

وينقل هذا القطار الركاب تحت الميناء وعبر سلسلة من الجسور إلى المطار على أرض مستصلحة حول جزيرة نائية.

واستهدفت احتجاجات مناهضة للحكومة المطار من قبل حيث احتل محتجون صالة الوصول، وأغلقوا الطرق المؤدية للمطار وأشعلوا حرائق في الشوارع في بلدة تونغ تشونغ القريبة.

وبدأت الاحتجاجات في هونغ كونغ في يونيو بسبب مشروع قانون، قررت السلطات سحبه بعدئذ، كان من شأنه السماح بتسليم أشخاص إلى الصين البرية لمحاكمتهم هناك. واتسعت مطالب المحتجين لتصل إلى دعوات لإجراء انتخابات عامة.

المصدر: رويترز