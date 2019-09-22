موسكو – أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن ثقة الولايات المتحدة في تفوقها بالقوة واحتمال اتخاذها لخطوات غير معقولة بهذا السبب تمثل تهديدا رئيسيا بالنسبة لروسيا والبلدان الأخرى.

وقال شويغو في حديثه لصحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” الروسية: “عندما تدرك ضعفك وتهتم بالحفاظ على التوازن والأمن المتساوي الشامل، فيجعلك ذلك للتفكير. ولكن عندما تعتقد مثلما يحدث حاليا في الولايات المتحدة أن توازن القوى اصبح لصالحك فمن الممكن أن تأتي إلى ذهنك أفكار مختلفة، بما فيها غير المعقولة”.

وأشار إلى أن احتمال وقوع خطأ في نظام إدارة الأسلحة في ظروف المستوى الحالي للمعلوماتية والأتمتة، كبير. ولذلك تزداد حاليا، على حد قوله، أهمية حل مشكلة الأمن المعلوماتي بالذات.

وفي حديثه حول الوضع في العالم عبر الوزير الروسي عن أمله في أن مسألة مشاركة روسيا في حرب حقيقية ليست موجودة حاليا.

وأضاف: ” كل الأخطار والعواقب التي ستؤدي إليها هذه الحرب، واضحة للجميع”.

وأكد أن تطور العلم والصناعة الروسية تسمح لروسيا بمواجهة الولايات المتحدة بنجاح، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موسكو لا تحاول منافسة واشنطن “على جميع الجبهات”.

وتابع: “إذا قمتم بتحليل الميزانية العسكرية الأمريكية فستفهمون أن الولايات المتحدة تنفق أموالا هائلة على قواعدها العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم. ويبلغ عدد هذه القواعد حاليا 170”.

كما ذكر أن النفقات الأمريكية على العملية العسكرية في أفغانستان وحدها تساوي تقريبا حجم الميزانية العسكرية السنوية لروسيا.

المصدر: نوفوستي