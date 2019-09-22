وقال عبد الحسين الهنين إن “حجم الأعمال بين العراق والصين المستهدف خلال العشرة سنوات القادمة سيزيد عن 500 مليار دولار، تبدأ من الآن ومن هذه الزيارة”.

وبدأت منذ يوم الخميس الماضي، 19 ايلول الحالي، زيارة رسمية يجريها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الصين، برفقة وفد يضم وزراء ومحافظين ومستشارين، بهدف عقد اتفاقات وتفاهمات بين بغداد وبكين في عدة مجالات بينها التعليم والنقل والصناعة والزراعة.