أوزبكستان – تخلت أوزبكستان عن خدمات هيكتور كوبر، مدرب المنتخب الوطني، يوم الاثنين بعد الخسارة المفاجئة أمام المنتخب الفلسطيني 2-0 الشهر الماضي في افتتاح مشوار التصفيات الآسيوية.

وأعلن اتحاد كرة القدم في أوزبكستان في بيان على موقعه فى الإنترنت أن المدرب الأرجنتيني ترك منصبه.

وقاد كوبر البالغ 63 عاما منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، كما قاد بلنسية للظهور في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في 2000 و2001.

وعينت أوزبكستان كوبر في أغسطس 2018 وقاد البلاد إلى دور الـ16 في كأس آسيا في يناير.

ولم يسبق لمنتخب أوزبكستان التأهل لكأس العالم، لكن مجموعة اللاعبين الحاليين يحدوها الأمل في تحقيق هذا الإنجاز بعد فوز البلاد بكأس آسيا تحت 23 عاما في الصين مطلع العام الماضي.

وأوقعت القرعة المنتخب الأوزبيكي في المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية، إلى جانب منتخبات فلسطين وسنغافورة واليمن والسعودية.

المصدر: “رويترز”