أبوظبي – تلونت 6 بورصات عربية بالأخضر في نهاية تداولات الإثنين، مع تلاشي مخاوف المستثمرين بشأن التوترات الجيوسياسية الدائرة في المنطقة، منذ الهجوم الأخير الذي تعرض له منشأتان لعملاق النفط السعودي “أرامكو”.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أرباح” السعودية لإدارة الأصول: كان هناك تحسن في شهية المستثمرين، وهو ما عزز صعود غالبية الأسواق مع تلاشي المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية بعد هجوم السعودية.

وأضاف الجندي، في اتصال هاتفي: أيضا كان هناك صعود في أسواق النفط العالمية وإن كان هامشيا، ولكن أعطي تفاؤلا للمستثمرين خصوصا في أسواق الخليج.

وبحلول الساعة (13:16 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.09 بالمئة أو 6 سنتات إلى 64.34 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني، بنسبة 0.21 بالمئة أو ما يعادل 12 سنتا، إلى 58.21 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الأول بنسبة 1.11 بالمئة إلى 6253 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 0.4 بالمئة إلى 4703 نقطة، وصعد المؤشر العام بنحو 0.92 بالمئة إلى 5728 نقطة.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 1.04 بالمئة إلى 4006 نقطة، مع ارتفاع أسهم “صناعة مواد البناء” بنسبة 7.5 بالمئة و”العمانية للاتصالات” بنسبة 3.9 بالمئة و”ريسوت للإسمنت” بنسبة 2.94 بالمئة.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1519 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 1.6 بالمئة و”استيراد الاستثمارية” بنسبة 1.25 بالمئة.

وارتفعت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.34 بالمئة إلى 7954 نقطة، بدعم رئيس من مكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاعات البتروكيماويات والمصارف والموارد الأساسية.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع بنسبة 0.21 بالمئة إلى 1829 نقطة، نتيجة صعود “مبيدكو” بنسبة 2.99 بالمئة و”الأهلي” بنسبة 2.1 بالمئة و”عمد للاستثمار” بنسبة 1.81 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.67 بالمئة إلى 2835 نقطة، مع صعود أسهم العقار والبنوك يتصدرها “إعمار العقارية” و”دبي الإسلامي” بنحو 1.05 بالمئة و0.96 بالمئة على التوالي.

فيما هبطت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.93 بالمئة إلى 5075 نقطة، على إثر هبوط أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والعقار.

ونزلت بورصة مصر بنحو حاد للجلسة الثانية على التوالي، مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.47 بالمئة إلى 13753 نقطة، بفعل ضغوط بيع للمؤسسات الأجنبية والأفراد بجميع فئاتهم.

وهبطت بورصة قطر بنسبة 0.81 بالمئة إلى 10362 نقطة، مع تراجع أسهم “مسيعيد” بنسبة 3.2 بالمئة و”الكهرباء والماء” بنسبة 1.68 بالمئة و”صناعات” بنسبة 1.08 بالمئة و”بنك الدوحة” بنسبة 0.39 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 1.11 بالمئة إلى 6253 نقطة.

مسقط: بنسبة 1.04 بالمئة إلى 4006 نقطة.

دبي: بنسبة 0.67 بالمئة إلى 2835 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1519 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.34 بالمئة إلى 7954 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.21 بالمئة إلى 1829 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 1.47 بالمئة إلى 13753 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.93 بالمئة إلى 5075 نقطة.

الأناضول