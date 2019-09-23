سويسرا – يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الفائزين بجائزة “الأفضل” التي تمنح لأفضل اللاعبين في العالم الموسم الماضي في حفل يقيمه الليلة بمدينة ميلانو الإيطالية.

وبحسب صحيفة “ماركا” المدريدية، فإن ريال مدريد يسيطر على التشكيلة المثالية للموسم الماضي بأربعة لاعبين هم: سيرجيو راموس ولوكا مودريتش ومارسيلو، وإيدن هازارد الذي ساهم مساهمة فعالة بفوز فريقه السابق تشلسي بلقب الدوري الأوروبي.

وتتمثل فرق برشلونة ويوفنتوس وليفربول في التشكيلة بلاعبين من كل فريق، إضافة إلى الفرنسي كليان مبابي موهبة باريس سان جيرمان.

والتشكيلة المثالية هي:

حراسة المرمى: أليسون بكير (ليفربول)

خط الدفاع: راموس ومارسيلو (ريال مدريد) وماتياس دي ليخت (يوفنتوس/أياكس) وفيرجيل فان دايك (ليفربول)

خط الوسط: فرانكي دي يونغ (برشلونة/أياكس) ولوكا مودريتش (ريال مدريد) وإيدن هازارد (ريال مدريد/تشلسي)

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وليونيل ميسي (برشلونة) وكليان مبابي (سان جيرمان).

أما بالنسبة لجائزة “الأفضل” الرئيسية التي تمنح للاعب الأفضل في العالم الموسم الماضي والتي يتنافس عليها فان دايك وميسي ورونالدو، فإن أغلب الترجيحات والتصويت الذي نشره “فيفا” على حسابه الرسمي بتويتر تصب في مصلحة فان دايك قائد منتخب هولندا والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في أوروبا.

سكاي نيوز