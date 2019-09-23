ألمانيا – للرياضة أهمية كبرى عند المسنين، إذ تساعدهم في الحفاظ على اللياقة البدنية والقوة العضلية، كما تساعدهم في الحفاظ على اللياقة الذهنية وتعمل على تحسين الحالة النفسية والمزاجية.

وأوضح مدرب اللياقة البدنية الألماني فيليب ميسرشميت أن رياضات قوة التحمل مثل الركض، وركوب الدراجات الهوائية، والمشي باستخدام العصا مثالية للمسنين، وتفيد للقلب والدورة الدموية، وتعمل على تحسين قدرة الجسم على بذل المجهود والتحمل بشكل عام.

المشي باستخدام العصا

ومن جانبها أوضحت ساندرا غيرتنر، المُحاضرة بالجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية، أن المشي باستخدام العصا يعد مثالياً للذين يعانون من مشاكل في المفاصل، إذ توفر العصا دعماً أثناء المشي، كما تعمل هذه الرياضة على تحسين مهارات التوازن والتناسق.

وبدورها أشارت هايكه شترايشر، عالمة الرياضة بجامعة لايبزغ الألمانية، إلى أن ركوب الدراجات الهوائية يعد مثاليا للذين يعانون من البدانة والسِمنة المفرطة، نظراً لأن التحميل يكون على المفاصل بشكل منخفض، بينما لا يعد ركوب الدراجات مناسبا للذين يعانون من مشاكل التوازن.

يوغا وبيلاتس

وعلى مَن يرغب في تحسين مهارات التوازن والتناسق لديه، حسب غيرتنر بممارسة رياضات مثل اليوغا والبيلاتس Pilates وتاي تشي Tai Chi وتشي غونغ Chi Gong، إذ تعمل هذه الرياضات على تحسين القدرة على إدراك الجسم، فضلاً عن تحسين اللياقة الذهنية، والحالة النفسية، والمزاجية.

وأشار ميسرشميت إلى أن تمارين تقوية العضلات بالدمبل تتمتع بأهمية كبيرة للمسنين، لإنها تساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية وقوة العضلات، والتي تتدهور بشدة بدءً من الـ 60 عاماً.

وبشكل عام يجب استشارة الطبيب قبل ممارسة الرياضة ولتحديد مستوى الشدة المناسب ودرجة التحميل المسموح بها، مع مراعاة استشارة المدرب قبل التدريب لتجنب الإصابات.

وكالات