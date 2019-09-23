وأوضح البدوي أن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، مضيفا أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر حتى يونيو 2020.

وكان البدوي قد صرح في وقت سابق أن البرنامج الاقتصادي الجديد هدفه الإيفاء بمتطلبات الشعب، مشيرا إلى العمل على “معالجة بطالة الشباب عبر خطة اقتصادية إسعافية”.

وأضاف وزير المالية السوداني: هنالك دعم تنموي دولي كبير، ولن يتأثر السودان بالعقوبات المفروضة عليه”.