ليبيا – قال عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عن مدينة مصرانة وعضو المجلس الاستشاري عبدالرحمن السويحلي بأن فرنسا شريك أساسي في ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) .

السويحلي اتهم في تدوينة على صفحته الريمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فرنسا بالتورط في ديماء الليبيين حتى اذنيها حسب تعبيره.

وأكد عضو المجلس الاستشاري عن مدينة مصراتة بأنه لا يمكن القبول بقيادة فرنسا لأي حراك دولي بشأن ليبيا.

وشدد السويحلي السراج في ختام تدوينته على ضرورة أن يكون رئيس الرئاسي السراج في مستوى التحدي والتضحيات التي تبذل من مقاتليهم ، مطالباً الاخير باعلان رفضه القاطع للدور القيادي الفرنسي في احتماع نيويورك المرتقب.