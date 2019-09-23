الصين – وقعت الحكومتان العراقية والصينية في بكين، اليوم الاثنين، 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم، بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ.

وتم توقيع الاتفاقيات، وفقا لبيان للحكومة العراقية اليوم، في ختام جولة المباحثات الموسعة بين الوفدين الرسميين العراقي والصيني التي جرت في بكين اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس الدولة بالصين.

وشملت الاتفاقات ومذكرات التفاهم، بحسب البيان، المجالات المالية والتجارية والأمنية والإعمار والاتصالات والثقافة والتعليم والخارجية.

وجاء في مقدمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة، اتفاق تنفيذ آليات الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية والوكالة الصينية لضمان الائتمان (ساينه شور)، واتفاق التعاون الاقتصادي والفني، ومذكرة تفاهم بين وزارة المالية العراقية ووزارة التجارة الصينية بشأن التعاون لإعادة الإعمار بعد الحرب في العراق.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات والمكتب الصيني للملاحة الجوية في الأقمار الصناعية، ومذكرة تفاهم أمني بين وزارة الداخلية العراقية والأمن العام في الصين، ومذكرة تفاهم البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافية .

وشملت كذلك، مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية العراقية والصينية بشأن الأراضي المخصصة للبعثتين الدبلوماسيتين، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي ومكتب الإعلام في مجلس الدولة لإنشاء المكتبة الصينية في جامعة بغداد.

وبناءً على مقترح رئيس مجلس الوزراء، رحب رئيس مجلس الدولة الصيني بتشكيل لجنة مشتركة لدفع التعاون وتحقيق نتائج عملية للاتفاقات الموقعة لتدخل حيز التنفيذ وتحقق أهدافها.

وجرى بحث الأوضاع في المنطقة والمواقف المتطابقة للبلدين إزاءها وعلاقات العراق الجيدة مع جميع دول الجوار والمنطقة والعالم والتي تخدم أمن واستقرار البلاد وعموم المنطقة.

وكالات