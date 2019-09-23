الكويت – اكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، إن “الأوضاع الملتهبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تتطلب توحيد الموقف الخليجي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للجار الله، على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته سفارة الصين بالكويت بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأكد الجار الله أن “الأوضاع الملتھبة التي تمر بھا منطقة الشرق الأوسط تتطلب التسامي فوق الجروح وتوحید الموقف الخلیجي”.

وردًا على سؤال عن مدى تأثیر الأوضاع التي تمر بھا المنطقة في إیجاد حل للأزمة الخلیجیة والتي تقود الكویت وساطتھا، أوضح أن “الأوضاع تقود في اتجاه أقرب إلى التفاؤل لحل الأزمة في ضوء حرص جمیع الأطراف على دور الوساطة الكویتیة”.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتقود الكويت وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية، على أمل وضع نهاية لأسوأ أزمة في تاريخ منطقة الخليج، إلا أن الوساطة متوقفة منذ عدة شهور بسبب تمسك جميع أطراف الأزمة بمواقفها.

الأناضول