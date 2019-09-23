ليبيا – أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـ37 من الفترة 9 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر.

الإدارة ذكرت بحسب المكتب الإعلامي لمركز مكافحة الأمراض أمس الأحد خلال النشرة الوبائية أن الاعراض الرئيسية للمراض هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 16 حالة في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 5 حالات و 4 حالات شلل رخو حاد فضلاً عن 5 حالات سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 35 حالة إسهال مدمي و27 حالة متلازمة يرقان بينما تم تسجيل 38 حالة ليشمانيا عن الأمراض الجلدية.

وأوضحت الإدارة في ختام نشرتها أن هذه الأرقام لم تسجل على أنها أوبئة في إشارة إلى السيطرة التامة على الحالات المصابة .