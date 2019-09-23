ليبيا – أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري على أن غارة أمريكية استهدفت مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة مرزق.

المسماري قال خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن القضاء على الإرهاب بات قريب جداً، مشيراً إلى أن العمليات مستمرة ضد الميليشيات في طرابلس ويتم رصد تحركات الإرهابيين في جميع الأراضي الليبية.

وأوضح أن الجيش حقق مكاسب ميدانية جديدة على عدة محاور في طرابلس وسط انهيار في صفوف الميليشيات، مضيفاً أن هنالك مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب الميليشيات التابعة لأسامة جويلي في طرابلس حسب قوله.

كما أكد الناطق باسم الجيش على أن سلاح الجو مستمر في توجيه الضربات على مواقع الميليشيات والتنظيمات الإرهابية حتى تحقيق النصر عليهم.