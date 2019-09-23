إسبانيا – أحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفا وحيدا قاد به ريال مدريد للفوز على المستضيف إشبيلية، في قمة المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعافى الريال سريعا من خسارته بثلاثية على ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، واقتنص فوزا ثمينا أمام إشبيلية المتصدر السابق لليغا.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 64 لتشهد هدف التقدم للملكي عن طريق بنزيمة الذي تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.

بعدها كثف لاعبو إشبيلية هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل، وتوالت الفرص الضائعة واحدة تلو الأخرى ليخرج الملكي فائزا بالثلاث نقاط.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب رفقة أتلتيك بلباو، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز الرابع.

سكاي نيوز